Москва, , 17:22 — REGNUM По многим вопросам международной повестки позиции России и Аргентины близки или совпадают. Об этом 3 февраля заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Аргентины Альберто Фернандесом.

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«В ходе обмена мнениями по глобальной и региональной проблематике подтверждено, что по многим вопросам позиции России и Аргентины близки или совпадают», — заявил Путин.

«Наши страны твёрдо отстаивают принципы верховенства международного права, суверенитета, независимости и невмешательства во внутренние дела других государств. Условились и далее координировать усилия по ключевым многосторонним вопросам на международных площадках, в том числе в ООН», — указал он.