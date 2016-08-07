Путин отправится на Олимпийские игры в Пекин вместе с президентом Аргентины
Президент России Владимир Путин отправится на Олимпийские игры в Пекин вместе с лидером Аргентины Альберто Фернандесом.
Фернандес поддержал избавление Аргентины от экономической зависимости США
Аргентина сегодня сталкивается со сложным экономическим положением. Об этом перед переговорами с президентом РФ Владимиром Путиным заявил президент Аргентины Альберто Фернандес.
По его словам, Аргентина с начала 90-х годов ориентировалась на США, и в этой связи экономика страны находится в зависимости от Вашингтона.
Фернандес поблагодарил Путина за поставки «Спутника V» в Аргентину
Аргентина благодарна России за поставки вакцин от COVID-19. Об этом перед переговорами с президентом РФ Владимиром Путиным заявил президент Аргентины Альберто Фернандес.
«В Аргентине очень ценят Россию, в частности, вашу помощь, когда вы нам присылали вакцины, это было очень важно для нас в борьбе с пандемией. Действительно, вы нас очень поддержали в этот момент», — сказал Фернандес.
Президент России Владимир Путин сообщил, что поедет в Пекин на открытие Олимпийских игр вместе с аргентинским коллегой Альберто Фернандесом.
Президент Аргентины предложил «входные ворота» Латинской Америки Путину
Аргентина может стать плацдармом для развития сотрудничества России с Латинской Америкой. Об этом перед переговорами с президентом РФ Владимиром Путиным заявил президент Аргентины Альберто Фернандес.
«Я думаю, что Аргентина в какой-то степени может стать входными воротами для России в Латинскую Америку. Мы могли бы быть плацдармом для того, чтобы вы развивали сотрудничество с латиноамериканскими странами», — сказал Фернандес.
Владимир Путин сообщил своему аргентинскому коллеге, что процесс регистрации российской вакцины от коронавируса для подростков от 12 до 17 лет «Спутник M» в Аргентине продолжается.
Первый контракт, заключенный между Россией и Аргентиной, относительно поставок вакцины от коронавируса практически выполнен, сообщил президент России Владимир Путин.
Поставлены почти 15 миллионов доз вакцины, развернуто производство в Аргентине.
Путин напомнил Фернандесу, что последняя их личная встреча была в 2020 году в Израиле.
Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Аргентины Альберто Анхель Фернандесом поблагодарил его за то, что Аргентина первая в западном полушарии зарегистрировала у себя российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».