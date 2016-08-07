Президент Аргентины Альберто Фернандес 3 февраля прибыл в Россию с официальным визитом.

Президент России Владимир Путин и его аргентинский коллега Альберто Фернандес начали переговоры в Кремле. Примечательно, что беседа Путина с президентом Аргентины проходит без дополнительной социальной дистанции. Перед началом переговоров главы государств обменялись рукопожатиями и обнялись.

Все новости о ходе переговоров и визите президента Аргентины в Россию в трансляции ИА REGNUM.