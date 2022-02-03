Новосибирск, 3 февраля, 2022, 17:23 — ИА Регнум. В Новосибирске с 4 февраля школьникам, находящимся сейчас на дистанционном обучении, начнут выдавать сухие пайки. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщил мэр города Анатолий Локоть.

ИА REGNUM Школьная столовая

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По его данным, подготовлено 18 тысяч продуктовых наборов.

Напомним, что с 31 января ученики с 5-го по 10-ый классы переведены на «удалёнку» из-за роста числа случаев заражения коронавирусом. Среди них право на бесплатное питание имеют дети из многодетных и малоимущих семей, а также с ограниченными возможностями здоровья.