Москва, , 17:12 — REGNUM Россия и Аргентина по итогам 2021 года нарастили совместный товарооборот в полтора раза. Об этом 3 февраля заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Аргентины Альберто Фернандесом.

Аргентина Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«Экономические связи между Россией и Аргентиной развиваются, и по итогам прошлого года взаимный товарооборот увеличился в полтора раза. Имеются хорошие возможности для реализации российско-аргентинского сотрудничества в инвестиционной сфере: предприниматели России и Аргентины проявляют интерес к работе друг с другом, в декабре прошлого года Аргентину посетила крупная российская бизнес-миссия, которая провела переговоры с широким кругом аргентинских партнёров», — заявил Путин.

«Господин президент лично принимал наших предпринимателей в Буэнос-Айресе, за что мы ему благодарны», — указал он.