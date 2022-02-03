Екатеринбург, 3 февраля, 2022, 17:05 — ИА Регнум. Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман госпитализирован. Об этом сам он написал в соцсетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Евгений Ройзман

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По данным изданий, у него имеются признаки ОРВИ. Тест на коронавирус у него отрицательный.

Ройзман был главой города в 2013—2018 годах. Одновременно он возглавлял и городскую думу.