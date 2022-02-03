Москва, 3 февраля, 2022, 17:05 — ИА Регнум. Аргентина успешно локализовала производство российской вакцины «Спутник V». Об этом 3 февраля заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Аргентины Альберто Фернандесом.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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«Россия и Аргентина плодотворно совместно работают в сфере борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Аргентина стала первой страной в западном полушарии, зарегистрировавшей российскую вакцину «Спутник V». Из России в Аргентину поставлено почти 15 млн доз вакцины. Ещё более 6 млн доз было выпущено на мощностях аргентинской фармацевтической компании в провинции Буэнос-Айрес, где локализовано производство российского препарата», — заявил Путин.