Рига, , 16:26 — REGNUM Латвия отправила на Зимние Олимпийские игры 2022 года 57 спортсменов — по числу олимпийцев на общее количество населения страны вошла в ТОП 5 стран мира. Об этом сообщил латвийский портал bb.lv.

Олимпиада onacadan

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Латвия подготовила олимпийцев на число населения больше, чем Великобритания, Украина, Испания, Австралия, Турция и другие спортивные мировые державы, не говоря уже о б.СССР. Один латвийский олимпиец приходится всего на 33 000 жителей страны. Для сравнения: Россия посылает в Пекин лишь одного из 690 000 своих граждан. В США один спортсмен приходится на 1,5 млн человек, в Китае — на 8,5 млн.

Лучше показатели только у лидера мирового списка Монако — 1 олимпиец на 12 700 жителей, далее следуют другие государства-карлики Андорра, Сан-Марино и Лихтенштейн. Латвия — единственная в ТОП 5 страна с более чем миллионным населением. 8-е место занимает Эстония — 1 олимпиец на 51 000 населения.

Такие результаты в самой Латвии связывают со спортивными традициями, заложенными еще в годы СССР. Так, в Латвии сохраненаособая хоккейная субкультура — игроки, тренеры, функционеры, родители, таскающие своих детишек по хоккейным площадкам. Благодаря их энтузиазму страна отправила целую команду из 25 человек на Олимпиаду.

Кроме того, удалось сохранить лучшую в СССР санно-бобслейную трассу в Сигулде. Она из года в год выпускает в мировой спорт новые и новые поколения саночников, бобслеистов и скелетонистов. Их от Латвии в Пекин едет 18 человек.