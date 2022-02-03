ЕС готовит единый для стран союза ответ на инициативу РФ по безопасности
Хельсинки, 3 февраля, 2022, 16:08 — ИА Регнум. В руководстве ЕС ведётся работа по созданию единого для всех стран союза ответа на инициативу России по гарантиям безопасности, сообщила 3 февраля журналистам председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Europa.eu
Урсула фон дер Ляйен в Европарламенте
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По итогам встречи с финским премьер-министром Санной Марин в Хельсинки глава ЕК заявила, что Брюссель «работает над координацией ответа».
«Мы едины, и этот ответ отразит это единство».
Напомним, свои письменные ответы на инициативу Москвы по гарантиям США и НАТО дали в один день — 26 января.