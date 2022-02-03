Донецк, 3 февраля, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Украинские провокации в Донбассе не замечают Германия и Франция. Если реакция от них не последует, это будет безмолвным содействием Киеву, заявила полпред Донецкой Народной Республики (ДНР) на минских переговорах, министр иностранных дел Наталья Никонорова.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Следите за развитием событий в трансляции: ««Нападение» на Киев и гарантии безопасности: становится жарко — трансляция»

Она подчеркнула, что обстановка в Донбассе по вине украинской стороны за последнюю неделю напряжена до предела. Эту ситуацию игнорируют страны — гаранты Минских соглашений, которые имеют влияние на Украину, особенно Германия и Франция. Это совершенно недопустимо.

«Если представители этих государств продолжат закрывать глаза на провокационное поведение Украины и не окажут на украинские власти необходимого давления с целью недопущения таких действий, это можно будет интерпретировать как безмолвное содействие Киеву», — приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.

Она добавила, что с 28 января почти не было дней без провокаций со стороны Украины. Это минирование объектов, установка самодельной бомбы, ложные угрозы терактов. Технические специалисты подтвердили причастность Киева к этим инцидентам.

Читайте также: ВСУ готовятся к большим потерям в ходе наступления в Донбассе — ДНР