Варшава, 3 февраля, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Глава Бюро национальной безопасности при президенте Польши Павел Солох заявил во время пресс-конференции, что в Варшаве «внимательно следят за российскими войсками в Белоруссии». Об этом сообщает Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

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«Россия официально объявила, что этих солдат будет не более десяти тысяч, но наблюдатели не исключают, что количество российских военнослужащих в Белоруссии может достигнуть 30 тысяч», — заявил чиновник.

По его словам, если эти солдаты навсегда останутся в Белоруссии, это изменит баланс сил в регионе.

«Это потребует от нас, союзников по НАТО, действий, которые повторили бы сценарий холодной войны», — заявил глава Бюро национальной безопасности Польши.

Павел Солох добавил, что в ближайшее время ожидается прибытие в Польшу еще более 2 тысяч американских солдат. Это, по его словам, станет частью более крупной операции НАТО, направленной на «усиление восточного фланга альянса перед лицом угрозы российской агрессии против Украины».

Как сообщалоИА REGNUM, до 9 февраля в Белоруссии проходит первый этап масштабных совместных учений «Союзная решимость — 2022».