Бухарест, 3 февраля, 2022, 15:41 — ИА Регнум. В уезде Бакэу на северо-востоке Румынии от последствий COVID-19 скончался месячный ребенок. Об этом 3 февраля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно официальной информации, несколько дней назад мальчик поступил в реанимационное отделение местной больницы в критическом состоянии. Меры, предпринятые врачами по спасению малыша, результатов не дали.

По факту смерти малыша возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

По состоянию на 3 февраля число выявленных жителей Румынии, заразившихся SARS-CoV-2, составило 2,29 млн. человек. Из них в стране от COVID-19 скончалось 60 242 пациентов.