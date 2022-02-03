Пекин, , 15:29 — REGNUM Российская фристайлистка Анастасия Смирнова прошла в финал олимпийских соревнований в дисциплине «могул». Об этом 3 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Смирнова финишировала восьмой в квалификационном заезде, набрав 73,01 балла. Согласно регламенту, напрямую в финал выходят десять лучших спортсменок из первой квалификации.

Остальные фристайлистки попадают во вторую квалификацию, откуда ещё десять человек выйдут в финал. Российские спортсменки Полина Чудинова (66,77 балла), Анастасия Первушина (59,97) и Виктория Лазаренко (29,65) выступят во второй квалификации, которая пройдёт 6 февраля.

Отметим, что 19-летняя Смирнова является обладательницей золотой и бронзовой медалей чемпионата мира 2021 года.