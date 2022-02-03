Москва, 3 февраля, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Аргентина сегодня сталкивается со сложным экономическим положением. Об этом перед переговорами с президентом РФ Владимиром Путиным заявил президент Аргентины Альберто Фернандес.

Casarosada.gob.ar Альберто Фернандес

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По его словам, Аргентина с начала 90-х годов ориентировалась на США, и в этой связи экономика страны находится в зависимости от Вашингтона.

«И я выступаю очень упорно и настойчиво за то, чтобы Аргентина все-таки избавилась от этой зависимости от МВФ и от США и чтобы мы открывали новые возможности. В частности, сотрудничество с Россией для нас очень важно», — сказал Фернандес.