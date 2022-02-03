Тбилиси, 3 февраля, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Совет по иммунизации направил в правительство Грузии план вакцинации населения от коронавируса на 2022 год, сообщает 3 февраля грузинский телеканал «Рустави 2».

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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По словам генерального директора Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амирана Гамкрелидзе, согласно плану, к июлю должно быть вакцинировано 70% населения.

«Этот план определяет, что 70% населения должно быть вакцинировано до июля, в течение первых шести месяцев. Если мы хотим остановить волну «Омикрона», мы должны сдержать её и выйти из пандемии с меньшим ущербом. Все эксперты сходятся во мнении, что основной способ покончить с пандемией — это всеобщая иммунизация», — сказал Гамкрелидзе.

При этом заместитель министра здравоохранения Тамара Габуния не исключает появления на грузинском рынке новых вакцин.

Напомним, что за последние сутки в Грузии COVID-19 заболело 23 664 человека, 42 человека скончалось, а 5 411 — вакцинировано.