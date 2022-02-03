Москва, 3 февраля, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Специализированный сайт о российских олимпийцах запустило Министерство спорта РФ. Об этом сообщается на сайте Спортинфо.рф.

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Следите за развитием событий в трансляции: «Зимние Олимпийские игры в Пекине – трансляция»

На сайте представлена интерактивная карта с информацией о российских спортсменах, участвующих в Олимпийских играх в Пекине. На ней каждый регион отмечен специальным значком

Спортсмены заполнили анкету, в которой поделились интересными сведениями о себе. Они рассказали о своём пути к большому спорту, своих самых значимых победах, а также о том, чем занимаются в свободное время.

Кроме того, на портале можно узнать расписание соревнований и когда в них принимает участие каждый из атлетов. На сайте также размещено большое количество статистических и аналитических данных.