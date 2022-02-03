Москва, , 14:45 — REGNUM Аргентина может стать плацдармом для развития сотрудничества России с Латинской Америкой. Об этом перед переговорами с президентом РФ Владимиром Путиным заявил президент Аргентины Альберто Фернандес.

Альберто Фернандес Todo Noticias

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«Я думаю, что Аргентина в какой-то степени может стать входными воротами для России в Латинскую Америку. Мы могли бы быть плацдармом для того, чтобы вы развивали сотрудничество с латиноамериканскими странами», — сказал Фернандес.

По его словам, оба государства имеют значительный задел в расширении взаимного сотрудничества.