Таллин, 3 февраля, 2022, 14:34 — ИА Регнум. В четверг, 3 января, на площади Тоомпеа возле здания парламента Эстонии, а также в других городах страны проходит акция протеста «Конвой свободы 2022» или «Эстонский конвой 2022». Об этом сообщили его организаторы из ЦУ «В защиту семьи и традиционных ценностей» (SAPTK).

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Участники протеста из Южной Эстонии провели свои утренние акции в Тарту, Вильянди и Выру, а затем выехали в Таллин.

На площади собралось порядка 500 протестующих. Девиз протеста — «Свобода! Справедливость! Достоинство! Вместе победим!» Его участники выступают против ковид-ограничений, ограничения прав и преследования ковид-диссидентов.

Отмечается, что протест и само название акции вдохновлены событиями в Канаде, где прошел подобный протест из конвоя грузовиков. В конце января в столице Канады Оттаве и ряде других городов протестующие провели массовую акцию против требования об обязательной вакцинации водителей грузовиков, пересекающих американо-канадскую границу.

По сообщению эстонских СМИ, на саму площадь Тоомпеа протестующие на автомобилях и большегрузах так и не были допущены — только пешком. Регулированием движения занимается полиция. Накануне Центр управления дорожным движением Эстонии выступил с заявлением, что въезд большегрузных машин в центр Таллина запрещен.

В центре столицы во многих местах образовались пробки из-за проезда «Конвоя свободы». Одна из них — на перекрестке и подъезде к Тоомпеа на Каарли пуйестеэ.