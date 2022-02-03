Анкара, 3 февраля, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Украина намеревается купить у Турции новые беспилотные летательные аппараты, сообщил глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун 3 февраля в интервью агентству Bloomberg.

(сс) Bayhaluk Беспилотник турецкого производства Bayraktar

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Беседуя с агентством по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Анкарой и Киевом, Алтун отметил, что объём торговли между двумя странами в 2021 году вырос на 59% — до $7,1 млрд. Прогресс достигнут в том числе в оборонной сфере.

«На сегодняшний день Украина закупила 12 турецких беспилотников и также на уровне начальника Генштаба выразила намерение закупить новые аппараты», — сказал представитель администрации Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Украина применила в Донбассе ударные турецкие беспилотники Bayraktar, что запрещено Минскими соглашениями. Турция поставила их Украине в 2021 году.

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