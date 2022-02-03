Подгорица, 3 февраля, 2022, 14:23 — ИА Регнум. В конце февраля 2022 года исрок стекает годности 35 000 доз вакцины Sputnik V в Черногории, а также 18 000 доз препаратов других производителей, сообщает издание Vijesti.

Mos.ru Вакцинация

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По рекомендации ЕС, сроки действий вакцин Pfizer, имеющихся у Черногории продлены на 3 месяца, после того, как исследования показали, что их качество остается адекватным по прошествию трех месяцев с даты окончания срока храненияТакже на 2 месяца продлены сроки хранения китайской вакцины.

Ранее Черногория уничтожила 27 754 дозы различных вакцин в связи с истечением срока годности.