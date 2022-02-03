Варшава, 3 февраля, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Польши 3 февраля опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в республике.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Так, за последние 24 часа в Польше выявили 54 447 новых случаев заражений коронавирусом. При этом, за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли 307 человек.

В больницах по состоянию на 3 февраля находятся 15 176 пациента с COVID-19. Из них 1 643 человека подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

В общей сложности с начала пандемии в Польше зафиксирован 5 035 796 случаев заражения коронавирусом. С данным диагнозом в стране умерли 106 060 человек.