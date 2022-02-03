Рига, 3 февраля, 2022, 14:14 — ИА Регнум. В период высокой заболеваемости ковидом каждый семейный врач в Латвии ежедневно имеет дело в среднем с 10 новыми больными, выполняя еще и огромный объем дополнительной работы.

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Об этом в интервью Латвийскому государственному радио заявила глава Ассоциации семейных врачей Сармите Вейде. Она подчеркнула, что в случае их собственного недомогания вопрос замены семейных врачей так и не решен. А ведь бремя лечения почти всех инфицированных пациентов в настоящее время ложится на плечи семейных врачей, указала Вейде.

Рабочее время большинства семейных врачей Латвии в период эпидемии выросло до 12 часов в сутки, сообщила глава ассоциации: «Болезнь длится в среднем около семи дней. Таким образом, у каждого семейного около 50−60 пациентов, которым необходимо звонить каждый день, что занимает 4−5 часов, а потом еще проводить прием».

По данным СМИ Латвии, на больничном из-за эпидемии сейчас находится до ста семейных врачей.

По состоянию на среду, 2 февраля 2022 года, в Латвии впервые выявлено более 10 000 случаев заражения. За сутки в больницы доставлены 153 пациента с Covid-19. Всего стационарно лечились 919 человек, из них у 507 коронавирус указан в качестве основного диагноза. В тяжелом состоянии находились 73 ковид-пациента.