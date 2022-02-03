Бишкек, 3 февраля, 2022, 14:06 — ИА Регнум. В Киргизии кафе и рестораны требуют снизить ставку единого налога для предприятий общественного питания с установленных новым Налоговым кодексом 8% до 4% — для расчетов в наличной форме, и до 2% — в безналичной. Об этом заявил исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков на пресс-конференции.

Цитата из мф Чиполино. реж Дежкин Борис. 1961. СССР Налог на дождь

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По его словам, киргизстанский общепит до сих пор не оправился от последствий пандемии коронавируса — локдауна, падения доходов населения и снижения покупательской способности граждан.

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«Рентабельность сейчас в среднем составляет 15%. И при действующей системе налогообложения предприятия общественного питания должны платить 8% в виде единого налога — то есть отдавать государству больше половины выручки. Это неприемлемо», — подчеркнул глава МДС.

Сыдыков отметил, что это приведёт к массовому уходу предприятий общепита в теневой сектор экономики и сокрытию доходов, в результате государственный бюджет лишается налоговых отчислений.

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