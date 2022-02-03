Екатеринбург, 3 февраля, 2022, 14:03 — ИА Регнум. На Среднем Урале сняли запрет на работу общепита ночью. Коррективы в антиковидный указ внес губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Ранее один из пунктов документа запрещал предприятиям общепита работать ночью. Указ опубликован на сайте правовой информации региона.

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Запрет на работу общепита по ночам должен был вступить в силу с 3 февраля. Однако в соответствии с поправками, которые внес в указ глава региона, заведения продолжат работу в штатном режиме.

Напомним, в регионе ужесточили антиковидные меры. Школьников со второго по восьмой класс отправили на дистанционное обучение. Первоклассники уйдут на каникулы раньше. Детям до 16 лет снова запретили посещать торговые центры без сопровождения родителей.