Рига, 3 февраля, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Вечером 2 февраля в Пекин на Зимние Игры 2022 года вылетела последняя группа спортсменов Латвии, в их числе — хоккейная сборная. Об этом сообщил местный портал rus.lsm.lv.

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В числе вылетевших в столицу КНР также биатлонистка Байба Бендика, лыжники Патриция Эйдука и Мик Звейниекс.

Спортсмены признались, что все последнее время тщательно оберегали себя от опасности заражения коронавирусом. «У меня получилось так — я была на чемпионатах мира, там нужно было быть осторожной, потом я неделю прожила в апартаментах в Италии. Приехала обратно, увидела семью на расстоянии. Стараюсь никуда просто так не ходить», — рассказала Бендика.

Лаурис Дарзиньш, капитан сборной по хоккею, добавил, что «есть опасения за здоровье. Поэтому никто по городу особо не гулял последние месяцы».

Тем не менее, в изначальном составе хоккейной команде сборной Латвии улететь не удалось. У двух игроков тест на Covid-19 оказался положительным — у Карлиса Чуксте и Артура Кулды. Вместо них в Пекин уехали Роберт Мамчицс и Наурис Сейейс.

«Ковид, конечно, вносит свои изменения. Жалко, конечно, что потеряли пару игроков, но есть еще шанс, что они прилетят и помогут нам», — прокомментировал новость нападающий Каспар Даугавиньш.

Олимпийцы отметили с сожалением, что им будет не хватать поддержки на стадионах: туда смогут попасть только жители Китая, иностранных зрителей не пустят. «Жалко, что не будет поддержки на трибунах, но мы знаем, что за спиной у нас вся страна, всегда поддерживают», — отметил Даугавиньш.

В общей сложности от Латвии в Пекин отправилось 57 спортсменов. Они представляют 11 видов спорта.