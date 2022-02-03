Бухарест, 3 февраля, 2022, 14:02 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Румынии выявили 32,671 случай заражения коронавирусом, что по-прежнему превышает общие соответствующие показатели января нынешнего года. Об этом 3 февраля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно официальным данным, наибольшее количество заразившихся граждан зарегистрировано в Бухаресте, Констанце, Яссах и других крупных городах страны. Скончалось в стране за сутки от COVID-19 111 человек.

Сообщается о переполнении койко-мест в больницах ряда регионов Румынии.

По состоянию на 3 февраля число выявленных жителей Румынии, заразившихся SARS-CoV-2, составило 2,29 млн человек. Из них в стране умерли 60 242 пациентов.