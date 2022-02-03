Нижний Новгород, 3 февраля, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Более 1,8 млн жителей Нижегородской области вакцинировались от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Mil.ru Вакцинация

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Также стало известно о том, что среди нижегородцев, у которых диагностировали COVID, оказалось около 14% ранее привившихся противокоронавирусными вакцинами. А среди госпитализированных — лишь 4%.

Отмечается, что при этом многие из таких пациентов вакцинировались не менее чем полгода тому назад.