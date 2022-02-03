Москва, , 13:40 — REGNUM Правительство России приняло решение наградить участников Зимних Олимпийских игр в Пекине за успешные выступления. Об этом 3 февраля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Правительством принято решение о вознаграждении российских спортсменов по итогам выступления на Играх. За золотую медаль — 4 млн рублей, за серебряную — 2,5 млн, за бронзовую — 1,7 млн рублей», — сказал он.

По его словам, поощрения получат специалисты, сопровождающие спортсменов к успеху, помогает им готовиться, в том числе тренеры.

Он пожелал всем спортсменам удачи.