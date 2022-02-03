Подгорица, 3 февраля, 2022, 13:31 — ИА Регнум. В Черногории 62,8 процента взрослого населения были привиты первой дозой вакцины против коронавируса, а 60,8 процента прошли ревакцинацию, сообщает институт общественного здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Первую дозу вакцины получили 287 254 человека или 46,3 процента, а вторую — 278 147 человек или 44,9 процента от общего числа населения.

В Черногории за последние сутки первую дозу вакцины получили 87 граждан, ревакцинированы 109. Третью дозу получили 90 116 человек, за последние сутки — 235 человек.

Массовая вакцинация против COVID-19 в Черногории началась 4 мая 2021 года.