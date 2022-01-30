Минск, 30 января 2022, 21:40 — REGNUM Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась заявил, что в обострении отношений между Россией и Украиной никто не заинтересован, совместные российско-белорусские военные учения «Союзная решимость» являются внутренним делом Москвы и Минска.
Он добавил, что учения, которые сейчас начнутся на территории Белоруссии, носят сугубо оборонительный характер.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, масштабные российско-белорусские военные учения проводятся в два этапа. На первом этапе, который продлится до 9 февраля, будет осуществлена переброска сил и средств на территорию Белоруссии. Первый этап включает в себя организацию охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охраны воздушной госграницы, проверка систем ПВО.