Москва, 3 февраля, 2022, 13:24 — ИА Регнум. США предпринимают действия, которые ведут к усилению напряженности в Европе. Об этом 3 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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По словам Пескова, направление американских солдат в европейские страны вблизи границ России — это не те шаги, которые направлены на деэскалацию. Наоборот, они ведут к усилению напряженности.

«Мы постоянно призываем наших американских контрагентов прекратить нагнетать напряженность на европейском континенте. К сожалению, американцы продолжают это делать», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что речь идёт не просто о провокационных заявлениях, а о направлении американских солдат в европейские страны вблизи российских границ.

Ранее министерство обороны США объявило, что направляет дополнительно около 2000 военных в Европу на фоне ситуации вокруг Украины.