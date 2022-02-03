Таллин, 3 февраля, 2022, 13:23 — ИА Регнум. В больницах Эстонии с коронавирусом находится 375 человек (днем ранее — 352). 220 пациентов (днем ранее — 208) нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого течения COVID-19. Об этом сообщил Департамента здоровья Эстонии со ссылкой на собственные данные.

В больнице

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Отмечается, что из доставленных в больницы 163 (74,1%) не были вакцинированы от коронавируса, а у 57 (25,9%) был пройден курс иммунизации.

За последние сутки стали известны результаты 12 217 тестов на коронавирус, из которых 6 851 оказались положительными. Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 5 989 случая на 100 000 человек (днем ранее — 5 763).

От последствий коронавирусной инфекции за последние сутки скончались восемь человек в возрасте от 58 до 84 лет. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса в Эстонии умерли 2 047 человек.

За прошедшие сутки было введено 2308 доз вакцины, первую дозу получили 175 человек. По данным на утро 3 февраля, дополнительную или бустерную дозу получили 408 851 человек. Охват вакцинацией двумя дозами составляет 62,5% от всего населения Эстонии.