Таллин, 3 февраля, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Впервые с начала эпидемии коронавируса Эстония готова отменить ограничения на время работы баров и ресторанов. Об этом заявил министр государственного управления Яак Ааб порталу гостелерадиовещания страны порталу гостелерадиовещания страны ERR.

Бар

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По его словам, это произойдет уже в нынешнем феврале после отмены ковид-сертификатов.

«Я не могу сказать точную дату, но мы поставили перед собой цель снять эти ограничения в течение февраля. Основанием для этого, как и для отмены ковид-сертификатов, должно стать снижение числа симптоматических пациентов больниц», — сказал Ааб.

Он повторил объявленные ранее премьером страны Каей Каллас условия: если по состоянию на 17 февраля в больницы в течение предыдущих 10 дней будет поступать в среднем меньше 25 пациентов с COVID-19 в день, то правительство отменит требование ковид-сертификатов для всех с 21 февраля 2022 года.

По прогнозам Департамента здоровья, уже с 7 февраля цифры заражений коронавирусом в Эстонии пойдут на спад.