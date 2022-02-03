Стокгольм, 3 февраля, 2022, 13:21 — ИА Регнум. 2 февраля министры иностранных дел Финляндии и Швеции провели переговоры в Стокгольме, после чего, они поздним вечером дали совместную пресс-конференцию. В свою очередь глава шведской дипломатии Анн Линде отметила, что ее страна всерьез следит за любым перемещением войск на границе с Украиной и считает, что действия Москвы ведут к «эскалации ситуации», передает новостной портал Omni.

Tage Olsin МИД Швеции

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Министр Линде также пообещала, что Швеция ответит на письмо его российского коллеги Сергея Лаврова, адресованное странам ОБСЕ с целью прояснить их позицию в области безопасности. Ответа из Стокгольма пока не последовательно.

«Это не тот вопрос, на который можно ответить за пять минут. Сейчас мы все анализируем и свой ответ предоставим», — заявила Линде на пресс-конференции.

Отмечается, что шведские и финские министры помимо прочего договорились об интенсификации оборонного сотрудничества между двумя странами.

Напомним, власти России неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе, а также «планы о вторжении на Украину».