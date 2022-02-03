Стокгольм, 3 февраля, 2022, 13:14 — ИА Регнум. 3 февраля Агентство общественного здравоохранения Швеции приняло решение перестать относить COVID-19 к разряду «социально опасных заболеваний» с 9 февраля. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила генеральный директор ведомства Карин Тегмарк Виселл, передает телеканал SVT.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Виселл подчеркнула, что распространение коронавирусной инфекции продолжается и это происходит стремительно как в Швеции, так и во многих других странах. Но стало ясно, что пандемия изменила характер и мир вступает в новую фазу борьбы с коронавирусом.

«Таким образом, Агентство общественного здравоохранения Швеции сегодня подаст в правительство запрос, чтобы COVID-19 более не относился к социально опасным заболеваниям», — заявила генеральный директор.

Напомним, что перед сообщением Виселл премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон объявила, что с 9 февраля большинство, если не сказать все ковид-ограничения, в стране будут сняты. Ранее то же самое было сделано в Норвегии и Дании.