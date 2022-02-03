Москва, 3 февраля, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Изменений в риторике Вашингтона по поводу якобы готовящейся агрессии против Украины не заметно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 3 февраля журналистам.

Kremlin.ru Дмитрий Песков

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Пескова спросили, обратили ли в Кремле внимание на то, что в США перестали пользоваться словом «неизбежно», говоря о приписываемых России намерениях «напасть на Украину».

«Нет, мы не заметили [изменений в риторике]», — ответил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель Кремля заявил, что Соединённые Штаты фактически наращивают напряжённость в Европе, так как продолжают перебрасывать на этот континент свои войска.

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