Стокгольм, 3 февраля, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Большинство ограничений и рекомендаций, введенных для предотвращения распространения коронавируса в Швеции, будут сняты 9 февраля. С радостным для миллионов жителей страны сообщением выступила на пресс-конференции премьер-министр страны Магдалена Андерссон, передает телеканал SVT.

Socialdemokraterna.se Магдалена Андерссон

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«Настало время снова открыть Швецию. Пандемия не закончилась, но вступает в совершенно новую фазу», — заявила премьер-министр.

Среди прочего в Швеции отменят действие сертификатов вакцинации, снимут ограничение на максимальное число участников публичных собраний и мероприятий. Работодателей теперь призывают вернуть сотрудников в офисы.

В то же время Андерссон подчеркнула, что работодатели и граждане в целом должны относиться к отмене ограничений «сдержанно», а их социальная активность должна нарастать постепенно, чтобы избежать всплеска новых случаев коронавируса.