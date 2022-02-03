Москва, 3 февраля, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Контакт по вопросам кибербезопасности поддерживают Россия и США. Об этом 3 февраля заявил и.о. директора департамента МИД РФ, спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских.

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«Контакты сохраняются, контакты по поручению президентов поддерживаются. Алгоритм этих контактов проговорён», — сказал Крутских.

Он добавил, что российская сторона исходит из того, что результативность этих контактов будет обеспечена «как только, так сразу».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не может раскрыть детали взаимодействия с США в области кибербезопасности, поскольку «это чувствительная тема».