Тбилиси, 3 февраля, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Запланированные на этой неделе переговоры между главой МИД Грузии Давидом Залкалиани и министром иностранных дел и международного развития отложены из-за того, что грузинский министр заразился коронавирусом. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба МИД Грузии.

Mfa.gov.ge Давид Залкалиани

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Сообщается, что телефонные переговоры пройдут после того, как Залкалиани выздоровеет. Стороны планируют обсудить вопросы безопасности в регионе.

«Вы знаете, что Грузию и Великобританию связывает особое партнёрство. После выхода из ЕС Грузия стала первой страной, с которой Великобритания подписала соглашение о стратегическом партнёрстве», — отметили в грузинском министерстве.

Стоит отметить, что Залкалиани сообщил о заражении коронавирусом 26 января. Он написал в соцсети Facebook, что контактировал с носителем SARS-CoV-2. После этого министр сдал тест, который показал положительный результат.