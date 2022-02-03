Эстония, 18 мая, 2005, 21:54 — ИА Регнум. 18 мая главы МИД России и Эстонии - Сергей Лавров и Урмас Паэт - поставили свои подписи под договором о государственной границе. Несмотря на некоторую напряженность в отношениях Москвы и Таллина документ подписан на взаимовыгодных условиях и учитывает интересы обоих государств. Никаких особых территориальных споров, если не считать выступлений представителей народности сету, между Россией и Эстонией не было.

Основные положения договора были парафированы главами делегаций Раулем Мялком и Людвигом Чижовым на пограничных переговорах еще в начале 1999 года. С тех пор Эстония периодически требовала от России признания "оккупации" республики Советским Союзом, последовавшей после присоединения оной к СССР в 1940 году, а также всевозможных извинений и реверансов. В Москве категорически отказывались внимать любым жалобам прибалтийских соседей и демонстрировали полную невозмутимость по поводу перспектив пограничного договора: вам он, мол, нужнее, так что извините, но претензии не принимаются, сообщает Лента.ру.

Документ сначала хотели подписать 2 февраля этого года (инициатива Эстонии) - в 85-ю годовщину установления дипломатических отношений между двумя государствами, потом 10 мая (инициатива России) - сразу после празднования Дня Победы, но в конечном итоге сошлись на 18 мая.

Согласно договору о государственной границе, Эстонии возвращается небольшая часть Псковской области. Речь идет о так называемом "саатсеском сапоге" - территории в районе поселка Саатсе, которая до 1944 года входила в состав Эстонии. В настоящее время по этой земле, формально входящей в состав Псковской области, на протяжении километра проходит построенное в советское время эстонское шоссе Вярска-Саатсе. На этом отрезке дороги установлены дорожные знаки о том, что здесь нельзя останавливаться эстонским машинам, поскольку они временно въехали на российскую территорию. Также по этой дороге запрещено передвигаться пешком местным жителям.

Площадь "сапога" составляет 115,5 гектаров. Одновременно с его передачей Таллину России также отходит часть эстонских земель - Мариновский лесной надел площадью 68,9 гектаров к югу от "саатсеского сапога" в волости Меремяэ и 33,9 гектаров территории Суурсоо в окрестностях волости Вярска. Некоторые участки земли находятся в частной собственности. Если государство не сумеет договориться с нынешними хозяевами наделов о приобретении у них земли, состоится принудительное отчуждение этих наделов.

Кроме "саатсеского сапога" линия границы, согласно договору, откорректирована еще в семи местах, поскольку сейчас она разделяет пополам несколько хуторских сельхозугодий, а через российскую территорию проходят электролинии эстонской энергетической компании Eest Energia. В целом восемь выпрямлений границы означает более 200 гектаров лесов и болот, которыми де-юре обменялись Эстония и Россия.