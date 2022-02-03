Варшава, 3 февраля, 2022, 12:40 — ИА Регнум. В ближайшее время США перебросят в Польшу 1 700 военнослужащих. Детали польско-американского военного сотрудничества и ситуации вокруг Украины стали темой пресс-конференции президента, премьер-министра и членов правительства Польши 2 февраля. Об этом сообщает Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Анджей Дуда

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В ходе мероприятия президент страны Анджей Дуда заявил, что теперь детали размещения солдат США будут обсуждаться с американской стороной.

«1 700 американских солдат будут базироваться в нескольких местах на восточном направлении, на нашей восточной границе. Детали будут оглашены в ближайшие дни. Сугубо технические вопросы, связанные с дислокацией этих подразделений еще согласовываются на уровне нашего министерства обороны и Пентагона», — сообщил Дуда.