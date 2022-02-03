Подгорица, 3 февраля, 2022, 12:36 — ИА Регнум. С 21 декабря 2021 года до нынешнего времени в Черногории доминирует штамм коронавируса «Омикрон». За это время был зарегистрирован 57 841 случай заражения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«За тот же период зафиксировано 177 летальных исходов. Это летальность около 3 процентов», — сообщил 3 февраля на пресс-конференции директор Института общественного здравоохранения Игорь Галич.

Во время доминирования дельта-штамма в Черногории зафиксировали 654 смерти от ковида.

«Зарегистрировано 654 летальных исхода. Это летальность 1,2%», — констатирует Галич.