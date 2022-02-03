Минск, 3 февраля, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Совместные военные учения России и Белоруссии важны на фоне действий НАТО и Украины. Об этом 3 февраля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, сообщает БелТА.

Александр Лукашенко

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«Это для нашего Союзного государства критически важно сегодня в связи с тем, как себя ведут и НАТО, и Украина, которая стремится туда», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что Белоруссия планирует закупать практически всю технику, которая будет задействована в ходе учений.

Президент Белоруссии также заявил, что республика готова создавать вместе с Россией новые учебно-боевые центры для освоения новейших образцов вооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля Шойгу прибыл в Минск для проверки сил реагирования Союзного государства и встречи с Лукашенко.