Таллин, 3 февраля, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Глава правительства Эстонии и председатель правящей Реформистской партии Кая Каллас заявила, что в случае, если в больницы будет поступать менее 25 пациентов с коронавирусом в день, то использование ковид-сертификатов внутри страны будет полностью отменено.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Мы можем отказаться от использования внутри страны ковид-сертификата, если число госпитализированных с коронавирусом не увеличится в ближайшие недели», — написала Кая Каллас на своей странице в социальной сети Facebook. По ее оценке, такая мера может быть введена не ранее 21 февраля 2022 года.

Она также сообщила, что Научный совет при кабинете министров, Департамент здоровья, а также врачи и медицинские работники, находящиеся под большой нагрузкой из-за распространения вируса, осторожно относятся к ослаблению мер.

Накануне коалиционные партии в правительстве Эстонии пришли к договоренности, что с 7 февраля дети после близкого контакта с ковид-позитивными в школе, детском саду или в кружке с инфицированными не будут должны находится на карантине, независимо от того, привиты они или нет, а с 14 февраля отменяются ковид-сертификаты для несовершеннолетних.