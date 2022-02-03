Минск, 3 февраля, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Передислокация войск из Российской Федерации в Белоруссию для участия в совместных учениях на юге страны идёт по плану. Об этом 3 февраля на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, находящимся с визитом в Минске, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

President.gov.by Встреча Лукашенко с Шойгу

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«Нам совсем немного осталось времени по передислокации войск из Российской Федерации. У нас тут проблем абсолютно нет. Все, что спланировано с нашей стороны, фактически реализовано. Думаю, что где-то с десятого числа мы начнем активную фазу этих мероприятий», — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко напомнил, что вопрос о проведении крупных учений на юге Белоруссии он дважды обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Всё время совершенствовали замыслы. Спасибо, что вы организовали эти учения», — сказал руководитель республики, обращаясь к Шойгу.

«Чтобы тут гвалтом не кричали, ясно, что после вашего приезда в Беларусь еще больше начнется вытья там (но это их проблемы), я хочу сказать, какую мы основную цель преследуем на этих учениях. Все заметили, что мы немало техники передислоцируем из России в Белоруссию, в том числе и современной. Как мы и договаривались и с вами, и с президентом России, для нас очень важно, чтобы наши военные люди не просто увидели эту технику на картинке, но и, что называется, пощупали», — пояснил Лукашенко.

Он добавил, что Белоруссия планирует в дальнейшем закупать у России технику, которая как раз примет участие в манёврах. Поэтому, по его словам, очень важно «подучились пользоваться этой техникой».

«Это для нас очень важно. И не только для нас. Это для нашего Союзного государства критически важно сегодня в связи с тем, как себя ведут и НАТО, и Украина, которая стремится туда. Поэтому мы хотим научиться», — заявил Александр Лукашенко.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ходе визита в Минске министр обороны России Сергей Шойгу вместе с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным проведёт проверку сил реагирования Союзного государства и проинспектирует выполнение задач военнослужащими двух стран. Глава российского ведомства также заслушает доклады командования российской группировки о подготовке к совместным учениям «Союзная решимость — 2022».