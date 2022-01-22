Минск, 22 января 2022, 20:05 — REGNUM Совместные учения России и Белоруссии «Союзная решимость — 2022» носят исключительно оборонительный характер, заявил начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных сил республики Андрей Некрашевич.
Некрашевич уточнил, что тренировки пройдут не только непосредственно на полигонах Белоруссии, но и на участках местности вблизи ее границ.
Напомним, масштабные совместные учения ВС России и Белоруссии пройдут с 10 по 20 февраля. В ходе российско-белоусских военных учений «Союзная решимость — 2022» будет проведено тестирование концепции «антидроновый купол».