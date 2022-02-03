Тирасполь, 3 февраля, 2022, 12:03 — ИА Регнум. В ходе 3353 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 1292 случая заражения коронавирусом. Об этом 3 февраля сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 94 914 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 85 232 человека, в том числе за последние сутки — 495.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 2025 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток было восемь таких случаев.

Днём ранее в Приднестровье провели 3190 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 1087 случаев заражения коронавирусом. За сутки медики признали выздоровевшими 597 человек, а также зафиксировали две смерти пациентов с COVID-19.