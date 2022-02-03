Минск, 3 февраля, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Белоруссия выразила протест Украине в связи с запуском на белорусскую территорию разведывательного беспилотного аппарата. Об этом сообщает 3 февраля пресс-служба МИД Белоруссии.

Алексей Колчин ИА REGNUM На полигоне

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По данным ведомства, 24 января украинский беспилотник незаконно пересёк белорусскую границу. Военные принудили аппарат к посадке, а затем выяснили, что его запустили с Украины для ведения разведки над одним из военных полигонов.

Украинского посла в Белоруссии Игоря Кизима 3 февраля вызвали в МИД, чтобы заявить «решительный протест в связи с целенаправленным запуском беспилотного летательного аппарата с Украины на территорию Беларуси». Такими недружественными шагами Украина «намеренно провоцирует эскалацию обстановки в регионе, что не способствует цивилизованному двустороннему диалогу», заявили послу в белорусском МИД.

Белорусская сторона потребовала, чтобы подобных деструктивных действий в дальнейшем не было.

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