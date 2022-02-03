Веллингтон, 3 февраля, 2022, 11:42 — ИА Регнум. 3 февраля правительство Новой Зеландии приняло решение о постепенном открытии международных границ в конце этого месяца, что позволит вакцинированным новозеландцам, проживающим в Австралии вернуться к себе на родину, передает телеканал Nine News.

Christoph Strässler Новая Зеландия

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Австралийцам будет разрешен въезд в страну к началу июля, а границы для остального мира полностью откроются в октябре. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн утром 3 февраля объявила об изменениях в пограничной политики на фоне пандемии коронавируса в ходе пресс-конференции.

Карантин для прибывающих в Новую Зеландию лиц будет составлять 10 дней. Все приезжие также пройдут два экспресс-теста на антигены к коронавирусу в аэропорту.

Отмечается, что план правительства Новой Зеландии по возобновлению международного авиасообщения состоит из пяти этапов. Все ограничения будут сняты на последнем из них в октябре этого года.