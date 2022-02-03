Мельбурн, Австралия, 3 февраля, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В настоящее время правительство австралийского штата Виктория «уже ведет» работу по возобновлению плановой хирургии в регионе, о чем 3 февраля сообщил на пресс-конференции премьер-министр штата Дэниел Эндрюс. Однако он добавил, что сейчас оказание плановой медицинской помощи не может быть запущено, несмотря на растущие призывы со стороны граждан, передает телеканал Nine News.

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Оказание плановой медпомощи было приостановлено по всему штату в январе, чтобы облегчить нагрузку на больницы из-за набиравшей тогда силу волны распространения «Омикрона».

Эндрюс также объявил о том, что за минувшие сутки в Виктории от COVID-19 скончались 34 человека. Количество госпитализаций и новых ежедневных случаев коронавируса снова снизились. Однако Эндрюс остался непреклонен — министерство здравоохранения не может постановить о начале плановых операций.

Ранее в адрес правительства Виктории звучали призывы с тем, чтобы власти разрешили больницам самим определять, какие плановые операции они могут проводить, если администрация придет к выводу о такой необходимости.