Бухарест, 3 февраля, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Новорожденный житель города Питешти на юге Румынии был госпитализирован в центральную детскую больницу с диагнозом SARS-CoV-2. Об этом 3 февраля сообщила бухарестская газета Jurnalul.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно официальной информации, инцидент произошел 29 января нынешнего года. В течение пяти дней ребенок провел в палате интенсивной терапии. При этом рядом с малышом находилась его мама, которая не была заражена коронавирусом.

В настоящее время маленький пациент выписан. Угрозы его здоровью нет.

По некоторым данным, в больнице Питешти находятся 94 ребенка в возрасте от 5 до 12 лет с подозрением на SARS CoV-2.